İlhan Palut: Takım kimliğinden uzağız

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık galibiyet serisine Gazişehir Gaziantep karşısında nokta koyan Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut, rakip takımın kendilerine göre maça istekli ve arzulu başladığını söyledi. Takım oyunundan uzak kaldıklarını vurgulayan Palut, "Maçı kazanmak için çok iyi mücadele edeceklerini biliyorduk. Biz kötü başladık ve ilk yarı istediğimiz oyunu hiç ortaya koyamadık. İlk yarıyı gol yemeden kapatmayı hesaplıyorduk ama olmadı. Kötü bir zamanda gol yedik. İkinci yarı biraz toparlandık ama fırsatları değerlendiremedik." dedi.