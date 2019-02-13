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Jandarmadan kaçamadılar

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Jandarmadan kaçamadılar
MERSİN'İN Bozyazı ilçesinin yayla kesiminde, çeşitli zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını jandarma yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Kızılca, Elmakuzu, Dereköy ve Ardıçlıtaş mahallelerinde bir süreden beri hırsızlık olayları gerçekleşiyordu. Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine çalışma başlatan Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle vatandaşların yaylada olmadığı Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında evlerden hırsızlık yapan M.B., M.G. ve R.B. isimli şahısları izlemeye aldı. Yapılan takip sonucunda 3 şahıs, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlık zanlılarının jandarmadaki sorgularında 8 eve hırsızlık maksadıyla girdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.B. ve M.G. tutuklanırken, R.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Jandarmadan kaçamadılar
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