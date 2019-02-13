Kırgızistanlı sanatçılar resim sergisi açtı

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KIRGIZİSTAN halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bağışladığı "Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi" Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında yer alan serginin açılışına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit olmak üzere, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Başmüşaviri Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, milletvekilleri, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ümit Hassan, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, sanatçılar ve misafirler katıldı. Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne katkılarından dolayı Kırgızistan Devlet Nişanı unvanlı sanatçılara "Gümüş Anahtar Onur Ödülü" takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, serginin Kırgız kültürünün sanat ve resim sanatları üzerinden ilişkilerimize değinme fırsatı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hassan, "Bugün Kırgız dostlarımızın sanatta üstün plastik değerleri ve estetik anlayışlarının örneklerini göreceğiz. Figüratif unsurların büyük bir ustalıkla resimlere estetik bir şekilde yerleştirilmesi dikkat çekiyor" dedi.