Nesli tükenmekte olan Kızıl Akbaba bulundu

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KAHRAMANMARAŞ'IN Pazarcık ilçesinde çobanlar tarafından bulunan nesli tükenmekte olan Kızıl Akbaba'nın ayağındaki halkadan bin 600 kilometre uzaklıkta olan Sırbistan'ın Belgrat şehrinden geldiği tespit edildi. İlçeye bağlı Ulubahçe Mahallesi'nde çobanlar boş arazide bitkin halde akbaba buldu. Yanına gittikleri akbabanın uçmaması üzerine yaralı olduğunu düşünen çobanlar, Doğa Moruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde akbabanın nesli tükenmekte olan Kızıl Akbaba türünde olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde vücudunda herhangi bir kırık ve yara olmadığı belirlenen Kızıl Akbaba'nın ayağında bulunan halkadaki numaradan, bin 600 kilometre uzaklıkta olan Sırbistan'ın Belgrat şehrinden geldiği anlaşıldı.