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Tarsus modern semt pazarına kavuştu

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019
Tarsus modern semt pazarına kavuştu
TARSUS Belediyesi tarafından Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kapalı Semt Pazarı açılışı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vatandaşların 'Tarsus'un Can'ı Şevket Can' sloganıyla konuşmasını başlayan Belediye Başkanı Şevket Can, hizmette sınır tanımadıklarını söyledi. Başkan Can, "2014 sonrası gelirimiz ve yetkimiz yüzde 60 azaldı. Sorumluluk alanımız 4 katı arttı. Ama buna rağmen görev süremiz boyunca bu ikinci açtığımız Pazar yeri. 1 ay içerisinde 2 pazaryeri daha açacağım. Toplamda 4 pazaryeri daha açacağım" dedi.
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Tarsus modern semt pazarına kavuştu
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