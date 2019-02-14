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14 ressamın 40 eseri sergileniyor

Giriş Tarihi: 14.2.2019
14 ressamın 40 eseri sergileniyor
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü Müzeler bölgesinde kurulan ve kurulduğu günden itibaren yoğun bir şekilde kültür ve sanat faaliyetlerini yürüten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. 14 Azerbaycanlı ressamın müze için hazırladığı 40 eserin sergileneceği serginin açılışı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ağaoğlu'nun katılımı ile gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk modern sanat müzesi olma özelliğini taşıyan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk devletine mensup ressamların nadide eserleri ile zengin bir koleksiyona sahip. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıtan eserleri geniş bir yelpazede sunan müze, Kırgız Sanatçıların resim sergisinin ardından Azerbaycan Sanatçıları sergisi ile sanatseverleri buluşturuyor.
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14 ressamın 40 eseri sergileniyor
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