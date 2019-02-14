75 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Osmaniye'deevliliklerinde 75 yılı geride bırakan 97 yaşındaki Battal ve 95 yaşındaki Döndü Kaçar çifti, mutluluğun sırrını birbirlerini sevmeleri ve kırmamaları olarak gösteriyor. Kaçar çifti aradan geçen 3 çeyrek asra rağmen birbirlerini ilk günkü gibi sevmeye devam ediyor. 9 çocuğu ve 30'dan fazla torunu olan çift, torunlarının çocuklarını da görmenin mutluluğunu yaşıyor. Döndü Kaçar'ın bacakları ve belindeki rahatsızlık nedeniyle evin bütün işlerini Battal Kaçar üstlenirken, çiftin ilk günkü sevgiyle süren evliliği örnek oluyor. Battal Kaçar, "Yemeği yapıyorum, hanımın yatağını yapıyorum. Mecbur kalınca her şeyi yapıyorsun. Her ihtiyacımızı görüyoruz" dedi.