Ağır hasar alan binalar yıkıldı, yaşlı kadın öldü

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teönceki gün doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle ağır hasar gören iki bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 76006 Sokak'ta doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada ağır hasar gören 3 katlı apartman ile bitişiğindeki 2 katlı binanın, yetkililerce yapılan inceleme sonucu yıkılmasına karar verildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokaktaki evler boşaltılarak, elektrik, su ve doğal gaz kesildi. Belediye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu iş makineleriyle iki binayı da yıktı. Şahinbey ilçesinde rögar ile bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi yaralanmıştı. Patlama sırasında bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmış, iki binada ağır hasar oluşmuştu. Bu arada patlamada yaralanan Ayşe Bilici, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 76006 Nolu Sokak'taki 3 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, eşi Mehmet Bilici (85) ile birlikte yaralanan Ayşe Bilici (90), tedavi gördüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bilici'nin eşi Mehmet Bilici'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.