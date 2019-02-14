Aradıkları mutluluğu huzurevinde buldular

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Hatay'da kaldıkları huzurevinde tanışıp 9 ay önce evlenen 78 yaşındaki Tahir ile 75 yaşındaki Hediye Aşçı çifti, aradıkları mutluluğa geç de olsa kavuşmanın sevincini yaşıyor. Daha önce her ikisi de 2 kez evlenip farklı nedenlerle boşanan Aşçı çifti, kaldıkları Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanışıp evlenme kararı aldı. Yaptıkları evlilik sonrası aradıkları mutluluğu geç de olsa bulduklarını belirten çift, huzurevinde yaşamaya da devam etme kararı aldı. Tahir Aşçı, yaptığı açıklamada, yıllarca gemilerde kaptan olarak çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve 6 yıl önce huzurevine yerleştiğini söyledi. Aşçı, yaklaşık 1 yıl önce Hediye Aşçı'nın huzurevine taşınmasıyla hayatında yeni bir sayfa açıldığını belirterek, yaptığı evlilik teklifiyle hayatlarını birleştirdiklerini ifade etti. Eşiyle çok mutlu olduklarını aktaran Tahir Aşçı, "Huzur ve mutluluğu huzurevinde buldum" dedi.