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Demirtaş: Valiliğimizin kapıları daima açık

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Demirtaş: Valiliğimizin kapıları daima açık
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında oluşturulan Valilik Açık Kapı Birimi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, vatandaşlarla direkt temas kurularak yapılacak iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla hizmete açılan "Açık Kapı" biriminde verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Demirtaş, vatandaşların taleplerinin takip edilmesi ve aksatılmadan hızlı sonuçlandırılması yönünde talimat vererek çalışanlara görevlerinde başarılar diledi. Demirtaş, ''Valiliğimizin kapıları vatandaşlarımıza daima açıktır ve dile getirilen taleplerin yerine getirilmesi hususunda elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz'' diye konuştu.
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Demirtaş: Valiliğimizin kapıları daima açık
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