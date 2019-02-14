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Groseri’den unutulmayacak Sevgililer Günü hediyesi

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Groseri’den unutulmayacak Sevgililer Günü hediyesi
Market yetkilileri Groseri kart ile markalı ürünlerden tutarda en fazla alışveriş yapan müşterilerine 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerine sürpriz gerçekleştirdi. 24 Groseri mağazasında yer alan billboard alanlarında mutluluk resimleri ve sevgi mesajları ile sevdiklerine unutulmayacak bir anı yaşattılar. Sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen kampanyada 30 kişi en güzel sevgililer günü sürprizi olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mağazalarda yer alan pasta reyonuna geldiklerinde, "Tebrikler! Kalpli yaş pastanın sahibi oldunuz" mesajı ile karşılandı.
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Groseri’den unutulmayacak Sevgililer Günü hediyesi
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