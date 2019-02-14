Hataylı minik öğrenciler ‘Haydi sende oyna’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ınYayladağı ilçesinde ilkokul öğrencileri, 'Haydi Sen de Oyna' kampanyası kapsamında oyuncaklarını Batman'daki çocuklarla paylaştı. Mehmet Akif İlkokulunda, sınıf öğretmenleri Seza Aşmen ve Elmas Eser koordinesinde başlatılan kampanyaya katılan öğrenciler, evlerinde kullanmadıkları oyuncakları topladı. Yeni aldıkları oyuncakları da okullarına getiren öğrenciler, daha sonra bunları paketledi. Çocukların yazdığı mektupların da konulduğu paketler, Yayladağı PTT Şubesi aracılığıyla Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Yolüstü İlkokulu öğrencilerine gönderildi. Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, öğrencilerin davranışının kendisini duygulandırdığını söyledi. Projeye destek verenlere teşekkür eden Öztürk, Batmanlı öğrencileri ilçelerinde misafir etmek istediklerini de ifade etti.