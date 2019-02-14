Leb-i Derya’dan girişimcilik dersi

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İstanbul'a 'Leb-i Derya' markasıyla teras konseptinde restorancılığı kazandıran, Leb-i Derya Richmond, Private ve Ferah Feza markalarıyla da sektöre yenilikleri getirerek büyümeyi sürdüren başarılı işletmeci Ahmet Özbek, Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Akademi öğrencilerine "Girişimcilik ve İnovasyon" konulu ders verdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yapan Özbek, Çukurova GİAD Akademi'de geçen yıl da ders verdiğini, bu projenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Gençlere yönelik projeyi hayata geçiren Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya ve ekibini kutlayan Özbek, "Sizler de böyle bir projede yer alan şanslı kişilerdensiniz. Akademide anlatılacak dersler belki geleceğinize yön verecek bilgiler içerecek" dedi. İş fikri bulunan kişinin bunu ticarileştirildiği durumda girişimci olabildiğini kaydeden Özbek, Leb-i Derya ve diğer işletmeleri nasıl kurduğunu anlattı. Özbek, akademi öğrencilerine kurumsal bir yapıda çalışıp tecrübe edinmelerini önererek, "Bir işi bilmeden fırsat yaratamazsınız. Bu nedenle çalışın, görün, kurumsal firmada edindiğiniz tecrübelerin ardından girişimcilik konusunda cesur olun. İşiniz tutkunuz olsun. O zaman başarılı da, mutlu da olursunuz" dedi.