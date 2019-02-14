Melih Abi: Çöken kaldırıma bari bir emniyet şeridi çekin

Yaparken yıkmak adetten oldu galiba. Burası Tellidere Mücahitler Caddesi Pınar Camiisinin bulunduğu kavşak. Yan tarafa yeni bir bina yapılıyor. Kazı sırasında kaldırımı çökerttiler. Bir i�� yaparken çevreye zarar veriyorsanız orayı hızla onarmalısınız! Çünkü birileri fark etmeden aşağı düşebilir. Sonrası eyvah para etmez bir durumdur. Hiç olmazsa emniyet şeridi çekin! Vatandaş dikkat etsin düşmesin!

TAŞIMALI EĞİTİM SİSTEMİ NEDEN AKSADI

Adana'nın Çağırkanlı Köyünden bir istek var. Mehmet Karvar taşımalı okuma sistemden yana dertli. Diyor ki: Tatilden sonra taşımalı sistem bizim köye gelmedi. Bu nedenle köyde yaşayan öğrenciler okula gitmiyor, gidemiyor. Gidenler de zorlanıyor. Bir aksaklık mı oldu merak ediyoruz." Okurumuzun ricası böyle. Adana'nın her şeyiyle yakından ilgilenen kıymetli valisi Mahmut Demirtaş köylülerin bu isteğini dikkate alacaktır…