Mum ışığında ders çalışan Sude Naz’ın dramı

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Adana'da annelerini 3 sene önce kaybeden ve babalarının da ilgilenmediği 12 yaşındaki Sude Naz ve 16 yaşındaki Onur Kaya kardeşlerin, elektrikleri borç yüzünden kesildi. Evde elektrik olmadığı için mum ışığında ders çalışan ve avukat olmak isteyen Sude Naz, "Mum ışığında ders çalışıyorum. Bazen mumumuz bitiyor, ödevlerimi yapamıyorum. Benim tek isteğim okumak" dedi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesi'nde yaşayan Sude Naz (12) ve Onur Kaya (16), 3 yıl önce annelerini kaybetti. Gizli kalp hastalığı olan ve 2016 yılında hayatını kaybeden Sevgi Kaya'nın çocukları Sude Naz ile Onur'un inşaat işçiliği yapan babaları Yusuf Kaya da evden ayrıldı. Amcaları Yücel Kaya'nın ilgilendiği Sude Naz ve Onur Kaya'nın yaşadığı evin 3 hafta önce elektrikleri, borçlarından dolayı kesildi. Mum ışığında ödevlerini yapmaya çalışan Sude Naz, yetkililerden yardım istediklerini belirtti.