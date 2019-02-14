Özat’tan terapi

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por Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor
maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Ümit Özat, oyuncuları ile yakından ilgilenirken, "İstanbulspor maçını unutun. Önümüzde Hatayspor ile oynayacağımız zorlu bir müsabaka var. Mutlaka galip gelmeliyiz"
dedi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
İstanbulspor maçında sol arka adalesinde sertleşme yaşayarak oyundan çıkan Kaan Kanak
yapılan antrenmana katılmadı. Zorlu bir sürece girdiklerini belirten teknik adam Özat, "Ligde haftalar ilerledikçe heyecan ve stres artıyor. Yarışta kalmak için her maçın önemi ayrı. Yani her karşılaşma final havasında geçiyor. Hatayspor çıkış yakalayan bir takım. Son maçında mağlup oldu. Bu yüzden baskılı oynayacak. Dikkatli olmalıyız" dedi.