Özat’tan terapi

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig takımlarından, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımaçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Ümit Özat, oyuncuları ile yakından ilgilenirken,dedi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.İstanbulspor maçında sol arka adalesinde sertleşme yaşayarak oyundan çıkanyapılan antrenmana katılmadı. Zorlu bir sürece girdiklerini belirten teknik adam Özat, "Ligde haftalar ilerledikçe heyecan ve stres artıyor. Yarışta kalmak için her maçın önemi ayrı. Yani her karşılaşma final havasında geçiyor. Hatayspor çıkış yakalayan bir takım. Son maçında mağlup oldu. Bu yüzden baskılı oynayacak. Dikkatli olmalıyız" dedi.