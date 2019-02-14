Özbek asıllı terörist yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 1 Özbekistan uyruklu El Kaide militanı yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından devriye faaliyetleri kapsamında ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde bir terörist yakalandı. Türkiye'den Suriye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan şahsın yapılan sorgusunda El Kaide Terör Örgütü mensubu olduğu öğrenildi. Ekipler şahsı gözaltına aldı. Özbekistanlı olduğu ve El Nusra terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye gideceği belirlenen şahıs yapılan ilk sorgulamanın ardından Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu sınırın sıfır hattında görevli Mehmetçikler Türkiye topraklarına havadan ve karadan yapılabilecek olası saldırılara karşı eli tetikte bekliyor. Sınır hattında sürekli olarak devriye gezen Mehmetçikler gelen ihbarlar veya nöbetçi silah arkadaşlarının gözetleme faaliyeti sırasında fark ettiği olumsuz durumları bildirmesiyle hemen harekete geçiyor. Karakoldan tam teçhizatlı olarak çıkan askerler, hazır bekleyen silahlı zırhlı araçla ihbarın geldiği yere anında intikal ederek gerekli müdahalede bulunuyor.