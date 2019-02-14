Saldırılar karşısında durmak yok yola devam

Bir süre önce bir restoranda düzenlenen toplantıda ayağından bıçaklanan ve önceki gece ise, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'ndeki seçim bürosuna maskeli kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atılan AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, "Saldırılar bizi yıldıramazlar. Durmak yok yola devam" dedi. Seyhan'ın her köşesine giderek projelerini anlatacağını kaydeden Fikret Yeni, "Kimse bizi bu yolumuzdan döndüremez. Terör örgütünün bu oyunlarına kimse alet olmayacak. Bu tür provokasyonlar bizleri engelleyemez" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Seçim süresince Dağlıoğlu, Gülpınar, Şakirpaşa, Küçük ve Büyük Dikili mahallelerinde vatandaşlarla biraya geleceklerinin de altını çizen Yeni, "Her zamsan vatandaşımızın yanındayız. Bu kutlu yürüyüşümüzden bizi kimse geri döndüremez" dedi.



O ANLARI ANLATTILAR

Yakup Akkaya Seçim bürosunda kadın ve çocuklarla birlikte yaklaşık 30 kişii vardı. Alevlerin arasında kaldık. Kendimizi dışarıya zor attık. Patlama anında ayağımdan yaralandım. Resmen bizi öldürmek için gelmişlerdi. Bahri Yelekçi Seçim bürosunda çay ocağına bakıyordum. Çayları dağıttığım sırada büyük patlama oldu. Herkes bir yerlere kaçtı. Can pazarı yaşandı. Ama kimse bizi bu yolumuzdan döndüremez. Bizleri yıpratmaya güçleri yetmez.

Ömer Balkı Niyetleri maddi zarar vermek değil, bizleri öldürmekti. Kazanacağımızı bildikleri için bu tür saldırılara geçiyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar 31 Mart'ta ipi göğüsleyecek parti AK parti'dir. Bunu herkes bilsin.