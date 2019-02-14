Siyasi anlaşmazlık aileyi dağıttı

BUGÜN NELER OLDU

4 yıl önce yapılan genel seçimler öncesindeki siyasi anlaşmazlık nedeniyle eşiyle tartışan İsa Aslan, bu olayın ardından önce eşi ve bir çocuğundan oldu. Ardından evini ve arabasını da satan baba, her ay ödemek zorunda kaldığı 800 TL'lik nafaka nedeniyle şimdi ise icralık oldu. Kendisiyle kalan 4 çocuğuna bakmakta zorlanan baba, icralar nedeniyle evine bile gidemiyor. Gaziantep'te yaşayan İsa Aslan, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle boşanmak zorunda kaldığı eşine ödediği aylık 800 TL nafaka nedeniyle zor günler geçiriyor. Beş yıl önce yapılan genel seçimlerde eşiyle farklı siyasi düşüncelere sahip olan, bu yüzden eşinden ve eşinin ailesinden yoğun baskı görüp tehdit edilen İsa Aslan'ın sıkıntıları boşanma kararının ardından tavan yaptı. Mahkemenin beş çocuktan en küçüğünü anneye, diğer çocukları da babaya vermesiyle başlayan süreç, İsa Aslan'ın aylık 800 TL nafaka ile maddi, manevi tazminata mahkum edilmesiyle son bulunca Aslan, tüm varlığını yitirdi.