Şok uygulamalarda 37 silah ele geçirildi

Adana'da yunus ekiplerinin
yaptığı şok uygulamalarda 8'i
kurusıkı olmak üzere 26 tabanca, 11 av
tüfeği ele geçirildi, aranan 69 şüpheli
yakalanıp, 13 kayıp çocuk ise bulunarak
ailelerine teslim edildi. Adana
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler
Amirliğinde görevli yunus ekipleri
şehrin dört bir tarafında vatandaşın
huzur ve güvenliği için uygulamalarına
devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda
polis 8'i kurusıkı 26 ruhsatsız
tabanca ve bunlara ait 274 fişek,
11 ruhsatsız tüfek ile 55,8 gram esrar,
eroin ve 6 uyuşturucu hap ele geçirdi,
6 çalıntı motosiklet de bulundu. Ele
geçirilen malzemelerle ilgili 9 şahıs
gözaltına alındı. Aranan kişilere yönelik
çalışmalarda ise çeşitli suçlardan
aranması bulunan 69 kişi yakalandı.