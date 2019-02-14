Şok uygulamalarda 37 silah ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da yunus ekiplerininyaptığı şok uygulamalarda 8'ikurusıkı olmak üzere 26 tabanca, 11 avtüfeği ele geçirildi, aranan 69 şüpheliyakalanıp, 13 kayıp çocuk ise bulunarakailelerine teslim edildi. AdanaEmniyet Müdürlüğü Asayiş ŞubeMüdürlüğüne bağlı Asayiş EkiplerAmirliğinde görevli yunus ekiplerişehrin dört bir tarafında vatandaşınhuzur ve güvenliği için uygulamalarınadevam ediyor. Yapılan şok uygulamalardapolis 8'i kurusıkı 26 ruhsatsıztabanca ve bunlara ait 274 fişek,11 ruhsatsız tüfek ile 55,8 gram esrar,eroin ve 6 uyuşturucu hap ele geçirdi,6 çalıntı motosiklet de bulundu. Elegeçirilen malzemelerle ilgili 9 şahısgözaltına alındı. Aranan kişilere yönelikçalışmalarda ise çeşitli suçlardanaranması bulunan 69 kişi yakalandı.