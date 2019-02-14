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Şok uygulamalarda 37 silah ele geçirildi

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Şok uygulamalarda 37 silah ele geçirildi
Adana'da yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 8'i kurusıkı olmak üzere 26 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, aranan 69 şüpheli yakalanıp, 13 kayıp çocuk ise bulunarak ailelerine teslim edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda polis 8'i kurusıkı 26 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 274 fişek, 11 ruhsatsız tüfek ile 55,8 gram esrar, eroin ve 6 uyuşturucu hap ele geçirdi, 6 çalıntı motosiklet de bulundu. Ele geçirilen malzemelerle ilgili 9 şahıs gözaltına alındı. Aranan kişilere yönelik çalışmalarda ise çeşitli suçlardan aranması bulunan 69 kişi yakalandı.
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Şok uygulamalarda 37 silah ele geçirildi
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