Yeni sezona stadyum

Adana'da yapımı devam eden stadyum için geri sayım başladı… İnşaatı son aşamaya gelen yeni stadın çatısı tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, değişen UEFA kriterleri sebebiyle stadın inşaatının uzadığını belirterek, "Büyük bir sorun çıkmazsa yeni sezonu, yeni stadımızda açacağız" dedi. Merkez Sarıçam ilçesinde 102 dönüm arsanın 43 dönümü üzerinde yükselen Adana'nın yeni stadyumda, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 104 turnike, basın ve VIP tribün yer alıyor. SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Son teknolojiyle donatılan stat, FIFA ve UEFA kriterlerine uygun olarak yapılıyor. 33 bin kişi kapasiteye sahip stadın, çatı kaplaması da tamamlandı. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, çatı kaplamasının bittiğini belirterek, "İnşaatı üstlenen firma bu ay ya da önümüzdeki ayın başında stadı bize teslim edecek. Bundan sonraki süreçte de çim yerleştirme çalışmalarına ve koltuk montajına başlanacak. Stadı yeni sezona yetiştirme gayretimiz var" diye konuştu.



MUHTEŞEM BİR STAT OLACAK

Stadın çatılarının imal edildiğini ancak daha sonra değişen UEFA kriterleri nedeniyle membranların baştan imal edilmesinden dolayı inşaatın uzadığını kaydeden Ataşbak, "Daha önceki UEFA kriterlerine göre çatı kaplamasının en ön tribünde oturan seyircinin diz kapağına kadar olması gerekirken, değişen kriterlere göre bu sınır saha çizgilerine kadar uzatıldı. En ufak bir çatı sistemi değişikliğinde süreç 1 yılı buluyor. Adanalıları muhteşem bir stat bekliyor" dedi.