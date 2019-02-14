Zehirlenen hayvanları vatandaşlar kurtardı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde zehirlendiği belirlenen 3 sokak köpeğinden ikisi, çevredekilerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Arsuz'un Höyük Mahallesi'nde bulunan 3 sokak köpeğinin ağızlarından köpük çıktığını fark eden çevredekiler, Arsuz Belediyesi'yle irtibata geçti. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arsuz Belediyesi'ne bağlı veteriner ekiplerinin müdahale ettiği köpeklerden ikisi tedavi edilerek kurtarılırken, biri olay yerinde öldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Veteriner Şerif Akçalı, köpeklerin zehirlendiğini fark edenlerin kendilerini aradığını belirterek, "Ekiplerimiz olay yerine ulaştıklarında bir köpeğin olay yerinde telef olduğunu fark ettik. Diğer iki köpeğin zehirlenme belirtisi gösterdiği tespit edilip, tedavileri hızlı bir şekilde yapılmış ve sağlıklarına kavuşturulmuştur. Bu konuda toksik bulaştıracak, canlıları olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir maddenin gelişi güzel çöp konteynerlerine veya sokaklara atılmamasını rica ediyoruz" dedi.