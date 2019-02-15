Adana polisinden terör operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. 15 Şubat terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü öncesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon yaptı. Özel harekat polislerini de katıldığı şafak vakti 38 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.