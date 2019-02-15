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Afetlere karşı TARSİM’in önemi masaya yatırıldı

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
Afetlere karşı TARSİM’in önemi masaya yatırıldı
ANAMUR ve Bozyazı ziraat odası ile Tarsim Bölge Müdürlüğünün yaptığı ortak toplantıda özellikle Muz üretecilerine afetlere karşın Tarsim'in önemi anlatıldı. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası, Anamur ve Bozyazı İlçe Tarım Müdürlügü'nün Tarsis yöneticileriyle birlikte ortaklaşa düzenlediği bilgilendirme toplantısın Anamur'lu ve Bozyazı'lı üreteciler katıldılar. TARSİM bölge müdürlügü yetkilileri üretecilerin sorunlarını içeren soruları dinlediler ve cevaplandırdılar üreticilerin taleplerini not edene Tarsis yetkilileri konuları genel müdürlüge göndererek çözüm yolları gündeme alacaklarını belirtiler. Anamur ve Bozyazı ziraat odası başkanı Ahmet Şeref Gümüş "Ne olursa olsun üreticilerimiz Tarsim sigortalarını yaptırmalı. Doğal afete karşı alabileceğiniz tek tedbir sigorta" dedi.
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Afetlere karşı TARSİM’in önemi masaya yatırıldı
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