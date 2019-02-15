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Başkan Şevket Can’a odalardan tam destek

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
Başkan Şevket Can’a odalardan tam destek
TARSUS Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Şevket Can'a, odalardan tam destek geldi. Berdan 1. Etap içerisinde Wow kafede oda başkanlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Şevket Can'a, göreve geldiği günden bu yana yaptığı hizmetlerden dolayı oda başkanları teşekkür etti ve çıkmış olduğu Cumhur İttifakı Belediye Başkanlığı Adaylığı yolunda başarı dilediler. Yeni dönem için Cumhur İttifakı adayı olduğunu ifade eden Başkan Can, daha güçlü ve güzel projelerle yeni dönemde de odalarla bir arada olacaklarını belirtti.
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Başkan Şevket Can’a odalardan tam destek
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