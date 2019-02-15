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Çerkezler’den muhteşem gece

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
Çerkezler’den muhteşem gece
MERSİN'DE yaşayan Çerkezler, Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği Sevgi ve Kardeşlik Gecesi'nde buluştu. Toroslar-Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan adayı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Şeref Ülgen, Adana Bölge Mahkemesi Hakimi Ümit Polat, ile davetliler katıldı. Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güner Savrum, derneğin 3 ay önce seçim süreci yaşadığını anımsatarak, "Ben ve yönetimim bu işe talip olarak, sizlerin de takdirleri ile derneğimizin yeni yönetimini oluşturduk. Bu 3 aylık süreçte toplumumuzun tüm kesimine ayrım yapmaksızın ulaşmaya çalıştık. Ulaştığımız her kesimden de olumlu tepkiler aldık" dedi. Gece, Mezdeug, Çocuklar Ekibi, Lutsa gösterileri ve koronun seslendirdiği şarkılarla son buldu.
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Çerkezler’den muhteşem gece
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