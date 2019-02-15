Demirbakan: Kritik bir konumdayız

BUGÜN NELER OLDU

azar günü sahasında konuk edeceğimaçına odaklanan Adanaspor galibiyet hesapları yapıyor. Teknik direktöryönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-beyazlı ekipte golcü oyuncuise salonda kuvvet ve aerobik çalıştı. Teknik adamtaraftarın önünde üç puana ulaşmak istediklerini söyledi.'un güçlü bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Demirbakan,dedi.