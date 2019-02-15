Demirbakan: Kritik bir konumdayız

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azar günü sahasında konuk edeceği İstanbulspor
maçına odaklanan Adanaspor galibiyet hesapları yapıyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan
yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-beyazlı ekipte golcü oyuncu Ahmet Dereli
ise salonda kuvvet ve aerobik çalıştı. Teknik adam Demirbakan,
taraftarın önünde üç puana ulaşmak istediklerini söyledi. İstanbulspor
'un güçlü bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Demirbakan, "Zor bir karşılaşma olacak. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız. Çıkış yakalamak istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kritik bir konumdayız. Bu yüzden her maçımıza final gözüyle bakmak zorundayız. Bir galibiyet sizi yukarılara çıkartırken bir mağlubiyet altlara sürüklüyor"
dedi.