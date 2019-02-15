Dezavantajlı bireyler için büyük adım

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce hazırlananisimli projenin sözleşmesi, Adana Çukurova Kalkınma Ajansı ile imzalandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Abdulkadir Ataşbak, projenin hayata geçmesi ile dezavantajlı gençleri kazanacaklarının altını çizerek.dedi.