Dezavantajlı bireyler için büyük adım

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce hazırlanan "Dezavantajlı Bireyler İle Spor Yoluyla Etkili İletişim Kuruyoruz"
isimli projenin sözleşmesi, Adana Çukurova Kalkınma Ajansı ile imzalandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Abdulkadir Ataşbak, projenin hayata geçmesi ile dezavantajlı gençleri kazanacaklarının altını çizerek. "Proje kapsamında Adana'nın göçten fazlasıyla etkilenmiş olan güney mahallelerinde, gerek okulunu yarıda bırakmak zorunda kalmış, gerekse çeşitli zararlı alışkanlıklara bulaşmış gençlerimizi sporla buluşturarak, onların dezavantajlarını ortadan kaldırmak istiyoruz"
dedi.