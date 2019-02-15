Eğitim fakültesi mezunlarını verdi

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Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2018-2019 güz dönemi mezuniyet töreni İletişim Fakültesi Turuncu Salon'da gerçekleştirildi. Mezuniyete Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Enstitü Müdürleri, dekanlar, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakki Mirici törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi gibi marka bir eğitim kurumundan almayı hak ettikleri diplomasından dolayı kutladı ve mezuniyetin bir ayrılık anlamına gelmediğini belirtti. Prof. Dr. Mirici, mezunlara yaşamlarının her anında yanlarında olduklarını, meslek yaşamlarındaki başarılarının gururları olduğunu ve her ihtiyaç duydukları konuda fakülteleri ve üniversiteleri ile iletişim kurmalarını hatırlattı.