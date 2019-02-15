Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Emekli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracağız

Emekli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracağız

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Emekli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracağız
TÜRKİYE Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkan adayı Gazeteci-yazar Aziz Dağtekin emeklilerin sorunlarını çözmek için aday olduğunu açıkladı. Pazar günü Yüreğir Kültür Merkezi'nde yapılacak olan genel kurulda görev beklediğini söyleyen Dağtekin, "15 kişilik ekibimizle seçime hazırız. Emeklilerimizin sorunlarını biliyorum. Yüzde 80'i açlık sınırında, yüzde 95'i ise ise asgari ücretin altında yaşamaya çalışıyor. Biz bu dengesizliğin giderilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Emeklilerin sağlık sorunları ile de ilgileneceklerini söyleyen Dağtekin, "Emeklilerimizin kan grupları dahi bilinmiyor. Üyelerimizin bilgilerini güncelleyerek onlara sosyal yardım noktasında yardım götüreceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN