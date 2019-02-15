Emekli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracağız

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Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkan adayı Gazeteci-yazar Aziz Dağtekin emeklilerin sorunlarını çözmek için aday olduğunu açıkladı. Pazar günü Yüreğir Kültür Merkezi'nde yapılacak olan genel kurulda görev beklediğini söyleyen Dağtekin, "15 kişilik ekibimizle seçime hazırız. Emeklilerimizin sorunlarını biliyorum. Yüzde 80'i açlık sınırında, yüzde 95'i ise ise asgari ücretin altında yaşamaya çalışıyor. Biz bu dengesizliğin giderilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Emeklilerin sağlık sorunları ile de ilgileneceklerini söyleyen Dağtekin, "Emeklilerimizin kan grupları dahi bilinmiyor. Üyelerimizin bilgilerini güncelleyerek onlara sosyal yardım noktasında yardım götüreceğiz" dedi.