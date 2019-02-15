Evde 875 parça tarihi eser bulundu

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Tarsus ilçesinde, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da 875 parça tarihi eser ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen S.K. (50), C.K. (53), C.K (62), A.G. (47), İ.S. (37) ve M.S'yi (55) takibe aldı. Şüphelilerin evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 745 sikke, 109 metal obje, 6 taş obje, 8 yüzük, 2 ok ucu, 3 mühür ve birer kandil ve cam obje olmak üzere toplam 875 tarihi eser ele geçirildi. Ev aramasında 4 metal arama dedektörü de bulan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.