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HDP’lilere izin yok

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
HDP’lilere izin yok
GAZİANTEP'TE, açlık grevindeki milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi. Gaziantep'te HDP üyelerinin yürüyüşe geçeceği il binası önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Terörle Mücadele, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekipleri binanı etrafını çevirerek içerdekilerin dışarı çıkmasına izin vermedi. Yapılan görüşmeler sonrasında polis HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un tek başına dışarı çıkmasına izin verdi. Yoğun guvenlik önlemleri arasında dışarı çıkan Toğrul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. Kısa bir açıklama yapan Toğrul, üzerindeki eylem yeleğiyle birlikte TBMM plakalı aracına binerek Diyarbakır'a gitti.
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HDP’lilere izin yok
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