Huzurevi için adımlar atıldı

BUGÜN NELER OLDU

Huzurevi Vakfı ve Anamur Huzurevi Derneği yöneticileri, Huzur evi işatının başlaması doğruulütusunda adımlar attıklarını belirtiler. Konu ile ilgili yapılan toplantıya Huzurevi Vakfı Başkanı Tuğrul Ayhan, Başkan Yardımcısı Kamil Körhasanoğlu, vakıf yöneticileri Yılmaz Bulut, Sadise Seymen, Sevim Yalçın, Anamur Huzurevi Derneği Başkanı Türkan Kasapoğlu ile dernek yöneticileri Yeşim Kaya, Ayşe Uysal ve Mustafa Bozkurt katıldı. Huzurevi Vakfı Başkanı Tuğrul Ayhan, önümüzdeki günlerde Huzurevi binasının bir bölümü için belediyenin ihaleye çıkacağını belirterek, "Oluşturduğumuz bütçe ile binanın bir kısmının yapımına başlayacağız. Kalan kısmın da inşaatına başlayabilmek için yardımseverlerden destek istiyoruz. Binanın içindeki odaların veya diğer bölümlerin yapımını üstlenen hayırseverlerin isimlerini o bölümlere vereceğiz. Bu konuda bizimle iletişime geçebilirler" dedi.