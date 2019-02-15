Jandarmadan kaçak yakıta suçüstü

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Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak yakıt işi yapan ve piyasaya sürenlere yönelik operasyon yaptı. Ulukışla İlçesi, Koçak Köyünde faaliyet gösteren bir işletmenin usulsüz bir şekilde tırlardan akaryakıt alarak satış yaptığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Bölgede ön inceleme gerçekleştiren Jandarma ekipleri Mersin Plakalı park halindeki yakıt ikmal tankerinden özel düzenek ile tenekelere akaryakıt çekildiğini tespit etti. Kaçak yakıt işi yaptığı belirlenen işletmede yapılan incelemede 416 litre kaçak motorin ele geçirildi. Yapılan araştırmada ayrıca yakıt çekmeye yarayan dalgıç pompa, el pompası ve hortum ele geçirildi. Kaçak yakıtla ilgili S.K., F.K. ve E.G. adlı kişiler gözaltına alındılar. Cumhuriyet Savcılığınca şüpheliler hakkında akaryakıt hırsızlığı ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından adli ve idari soruşturma başlatıldı.