Jimnastikçilerde hedef olimpiyatlar

BUGÜN NELER OLDU

Jimnastik Büyükler Grup Milli Takımı, Mersin'deki çalışmalarını tamamladı. Jimnastikçilerin hedefi olimpiyatlara gidebilmek. Yardımcı antrenör Beril Berker, Mersin'de yapılan kampın çok verimli geçtiğini belirterek, Moskow R.G Grand Prix yarışmalarına en iyi şeklide hazırlandıklarını söyledi. Berker,dedi. Türkiye'nin jimnastikte sıçrama yaptığını belirten Beril Berker, "Son yıllarda jimnastikte bir ivmelenme söz konusu" dedi