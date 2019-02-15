Jimnastikçilerde hedef olimpiyatlar

RITMIK
Jimnastik Büyükler Grup Milli Takımı, Mersin'deki çalışmalarını tamamladı. Jimnastikçilerin hedefi olimpiyatlara gidebilmek. Yardımcı antrenör Beril Berker, Mersin'de yapılan kampın çok verimli geçtiğini belirterek, Moskow R.G Grand Prix yarışmalarına en iyi şeklide hazırlandıklarını söyledi. Berker, "Başantrenörümüz Kamelia Dunavska, iki haftada bir bize katılıyor ve çalışmaları denetliyor. Öncelikli hedefimiz, Moskova'da finallere kalmak. Daha sonra olimpiyatlara yol almak"
dedi. Türkiye'nin jimnastikte sıçrama yaptığını belirten Beril Berker, "Son yıllarda jimnastikte bir ivmelenme söz konusu" dedi