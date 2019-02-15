Kan ve kök hücre bağışı kampanyası

BUGÜN NELER OLDU

Adliyesi'nde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında, hakim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanları kan verdi. Etkinlikte 10 kez ve üzeri bağışta bulunan yargı çalışanlarına Türk Kızılayı tarafından bronz madalya verilirken, bağışçılar kan ve kök hücre bağışıyla nakil bekleyen birçok hastayı hayata döndürme şansını yakaladı. Tarihi adliye binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Türk Kızılayı'nın, bağış sistemiyle dünyaya örnek olduğunu söyledi. Adana Adliyesi olarak Kızılay'a destek olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Yurdagül, "Kan hücreleri vücutta yenilenebiliyor. Dolayısıyla sağlıklı olan bir insanın kan ve kök hücre bağışında bulunmaması için hiçbir sebep yok. Kendi vücudumuzdan bir şeyimiz eksilmeden başka insanın sağlığına katkıda bulunabilmek kadar güzel bir şey yok" dedi. Kızılay Adana Şube Başkanı Saygılı da, desteklerinden dolayı adliye çalışanlarına teşekkür ederek, "Değerli Başsavcımızın himayesinde hem kan bağışı hem kök hücre alacağız. Kan bağışı yaparak tanımadığınız, görmediğiniz insanlara iyiliği buluşturacaksınız, adınıza Toroslara fidan dikilecek, bugünden itibaren bir ağacınız olacak" diye konuştu.