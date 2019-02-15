Kıbrıs Modern Sanat’a Azerbaycan damgası

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yaşayan 14 Azerbaycanlı ressamın 40 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bağışladığı Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ağaoğlu'nun katılımı ile açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi alanında gerçekleşen açılışa Bakan Ataoğlu'nun yanı sıra, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri, Azeri sanatçılar ve misafirler katılım gösterdi. Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Konya Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Azerbaycanlı sanatçılardan Prof. Dr. İlham Enveroğlu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim Üyesi Vahid Novruzov birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycanlı sanatçılara teşekkür belgesi verildi.