Küpeli’den ‘Tataristan Düşleri’ fotoğraf sergisi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Basın Müşaviri Lütfi Küpeli, 'Tataristan Düşleri' adını verdiği fotoğraf sergisini açtı. 40 fotoğraftan oluşan sergisini Tataristan'ın Başkenti Kazan'dan sonra Adana'da TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açan Küpeli, sergisini 2013-2016 yılları arasında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev alan ve 19 Aralık 2016'da Ankara'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Rus diplomat Andrey Gennadiyeviç Karlov anısına ithaf ettiklerini söyledi. Küpeli, Tataristan ve Kazan'ın mimari özelliklerini ve yerleşim yerlerini ağırlıklı olarak çalıştığını ifade etti.