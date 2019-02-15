Mersin’de kayıp yaşlı kadın ölü bulundu

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, hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 70 yaşındaki kadının cesedi derede bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Yılmaz Zurlu (21) yakınlardaki derenin içerisinde bir ceset görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, sudan çıkardıkları cesedin, ailesi tarafından dün hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 70 yaşındaki Latife Budak'a ait olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ceset, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen yaşlı kadının, düştüğü derede boğulduğu ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.