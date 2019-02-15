Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mersin’de kayıp yaşlı kadın ölü bulundu

’de kayıp yaşlı kadın ölü bulundu

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Mersin’de kayıp yaşlı kadın ölü bulundu
MERSİN'DE, hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 70 yaşındaki kadının cesedi derede bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Yılmaz Zurlu (21) yakınlardaki derenin içerisinde bir ceset görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, sudan çıkardıkları cesedin, ailesi tarafından dün hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 70 yaşındaki Latife Budak'a ait olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ceset, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen yaşlı kadının, düştüğü derede boğulduğu ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de kayıp yaşlı kadın ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN