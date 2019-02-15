Mersinli yüzücü derecelerle döndü

BUGÜN NELER OLDU

edensel Engelli S-9 kategorisi yüzme yarışlarında birçok şampiyonluğu bulunan Mersinli genç yüzücü'da yapılan'nda 3 birincilik, 2 ikincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.3 birincilik, 2 ikincilikle Mersin'e dönen ve yüzerken kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Miray,diye konuştu.Türkiye şampiyonalarında birçok birincilik elde ettiğini vurgulayan Ulaş,dedi.