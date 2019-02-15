Mersinli yüzücü derecelerle döndü

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edensel Engelli S-9 kategorisi yüzme yarışlarında birçok şampiyonluğu bulunan Mersinli genç yüzücü Miray Ulaş
, Aksaray
'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası
'nda 3 birincilik, 2 ikincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. 50 ve 100 metre serbest, 100 metre sırtüstünde birincilik eden eden Miray, 200 metre karışık ile 400 metre serbeste ise ikincilik kazandı.
3 birincilik, 2 ikincilikle Mersin'e dönen ve yüzerken kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Miray, "Tabii bunu yaparken her zaman başarı elde etmek istiyorum. Bu yüzden de sürekli yüzüp, kendimi geliştirip, iyi sonuçlar elde etmek istiyorum. Şampiyonadan 5 madalya ile döndüğüm için mutluyum"
diye konuştu.
HEDEFİM AVRUPA
Türkiye şampiyonalarında birçok birincilik elde ettiğini vurgulayan Ulaş, "Bundan sonra da Türkiye şampiyonalarında ve boğaz yarışında hedefim birincilik elde etmek. Ancak asıl hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilk 3'e girmek. Bunu da çalışarak başarabileceğimi düşünüyorum. Bir taraftan yelken bir taraftan da yüzmeyi aynı anda yürütmek istiyorum"
dedi.