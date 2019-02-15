Mezitli yolları içler acısı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Mezitli ilçesi Davultepe ve Tece mahalleleri ve çevresindeki yollar, parklar ve yeşil alanların hali içler acısı. Mahalle sakinleri, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan'dan şikayetçi. Semt sakinleri Mezitli merkeze yapılan hizmetlerin bu mahallelere yapılmamasından rahatsız olduğunu belirterek, "Şikayetlerimiz dikkate alınmıyor. Belediyede muhatap bulamıyoruz" dedi.Mahallede yolların bakımsızlıktan çukur, çamur ve çöp alanına dönenmesi esnaf ve vatandaşları çileden çıkarıyor. Köstebek yuvasına dönen yollarda araçların dahi gitmekte zorlanırken, CHP'li Neşet Tarhan'ın bu yerleşim alanlarını neden göz ardı ettiği merak konusu oldu. Birçok kez belediyeye başvurduklarını belirten sakinler, aylardır cevap alamadıklarını belirtti.Özellikle, Davultepe postanesi arkasında bulunan sitelerin çevresi çöp ve kırık kaldırım taşları ile doldu. Yaşanan görüntü kirliliği de dikkatlerden kaçmadı. Mahallelerinin ara sokaklarındaki molozlar, çalılar ve çöpler sürücülere tehlikeli anlar yaşatırken, kapatılan gelen dere yatağı da çevre sakinlerinin sağlığını olumsuz etkiliyor.