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Mezitli yolları içler acısı

CHP’li Neşet Tarhan’ın başkanı olduğu Mezitli Belediyesi semt sakinlerini çileden çıkarttı. Yollar çöp ve moloz yığınına döndü. Vatandaş aylardır karşısında muhatap bulamadı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
Mezitli yolları içler acısı
Mersin'in Mezitli ilçesi Davultepe ve Tece mahalleleri ve çevresindeki yollar, parklar ve yeşil alanların hali içler acısı. Mahalle sakinleri, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan'dan şikayetçi. Semt sakinleri Mezitli merkeze yapılan hizmetlerin bu mahallelere yapılmamasından rahatsız olduğunu belirterek, "Şikayetlerimiz dikkate alınmıyor. Belediyede muhatap bulamıyoruz" dedi.

CEVAP ALAMIYORUZ
Mahallede yolların bakımsızlıktan çukur, çamur ve çöp alanına dönenmesi esnaf ve vatandaşları çileden çıkarıyor. Köstebek yuvasına dönen yollarda araçların dahi gitmekte zorlanırken, CHP'li Neşet Tarhan'ın bu yerleşim alanlarını neden göz ardı ettiği merak konusu oldu. Birçok kez belediyeye başvurduklarını belirten sakinler, aylardır cevap alamadıklarını belirtti.

OLUMSUZ ETKİLİYOR
Özellikle, Davultepe postanesi arkasında bulunan sitelerin çevresi çöp ve kırık kaldırım taşları ile doldu. Yaşanan görüntü kirliliği de dikkatlerden kaçmadı. Mahallelerinin ara sokaklarındaki molozlar, çalılar ve çöpler sürücülere tehlikeli anlar yaşatırken, kapatılan gelen dere yatağı da çevre sakinlerinin sağlığını olumsuz etkiliyor.
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Mezitli yolları içler acısı
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