BUGÜN NELER OLDU

Erdemli Belediyesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 'Şehir Eşleştirme Hibe Programı' kapsamında Yunanistan'ın Parga Belediyesiyle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Proje sorumlusu ve Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, tanıtım toplantısında, kentin tüm ilçelerine program kapsamında destek verdiklerini ve bunun devam edeceğini söyledi. MEÜ'nün kente sunacağı katkılar konusuna da çok duyarlı olduklarını belirten Yağcı, Türkiye ve AB arasında "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında oluşturulan 'Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi'nde üniversitenin de yer aldığını ifade etti. Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas da Türkiye'nin AB üyeliğine bir an evvel kabul edilmesinden yana olduklarını belirtti. Başkanı Nastas, "Türkler gerçekten sıcakkanlı ve misafirperverler. Biz de Erdemli Belediye başkanını Parga'ya davet ediyoruz. Mersin'in ve özellikle de Erdemli ilçesinin tarihi ve turistik zenginliğini yakından gördük. Bize çok turist geliyor, öyle sanıyorum ki Erdemli'ye de aynı oranda turist geliyordur. Turizmin çeşitlendirilmesi konusunda iş birliğine gitmemiz gerekiyor" dedi.