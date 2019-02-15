Şehit Hasan Kuş dualarla anıldı

ZEYTİN
Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş şahadetinin 1. yılında, baba ocağı Akine Mahallesinde dualarla anıldı. Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Anamur İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan,21. Cumhur ittifakı adayı Hidayet Kılınç, MHP İl Başkan Yardımcısı Ramazan Yalçın, AK Parti Anamur İlçe Başkanı M.Feyzullah Yılmaz, MHP Anamur İlçe Başkanı Adnan Gübbük,şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehidin annesi Ümmü babası Mehmet Ali Kuş eşi Alime Kuş, okunan Kur'an programının ardından Şehit Astsubay Hasan Kuş adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.