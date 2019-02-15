Seyhan’da yatırım yapan iş insanlarına katkı sağlayacağız

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı'nda AK Parti'den Seyhan Belediye Başkan Adayı olan Fikret Yeni, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Adana Şube Başkanı Yakup Kutluca, Yönetim Kurulu ve üyeleriyle bir araya gelip, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Fikret Yeni, Türkmenbaşı Bulvarı'nda düzenlenen toplantıda, Adana'ya yatırım ve istihdam sağlayarak ekonomiye katkıda bulunan tüm iş çevrelerinin, kendileri için önem arz ettiğini söyledi. Kentteki iş dünyası temsilcilerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke ekonomisi için canla ve başla çalışmaya devam edeceklerine inandığını belirten Fikret Yeni, ''Çok kıymetli iş insanlarımızın, şehrimize hizmet etmenin yanında, aynı zamanda Hakk'ın ve hakikatin yanında güçlü duruşunu sürdüreceklerine olan inancım tam. Birbirinden değerli iş insanlarının oluşturduğu TÜMSİAD Adana Şube yöneticilerimiz ile üyelerinin, örnek birlik ve beraberlik sergilemeleri de son derece sevindirici'' dedi. Fikret Yeni, Adana ve Seyhan'ın, ekonomik olarak kalkınması adına, yatırım yapmak isteyen iş insanlarına gerekli katkıyı sağlamaya özen göstereceklerini vurgulayarak, ''Adana, hepimizin ortak sedası, ortak geçmişi ve ortak geleceğidir. Bizler, bu sevdamıza sahip çıkmak için yola çıktık. Hep birlikte el ele ve gönül gönüle olursak, Adanamızı, Seyhanımızı çok daha güzel yarınlara kavuşturabiliriz'' diye konuştu.