Sırrıberk ARSLAN: Hainlerin hevesi sandıkta kalacak

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart sandık sınavının sonucu bellidir.Çünkü bu milletin tercihidir.Bunun içindir ki sandık sınavı ruhunu emperyalistlere kiralayanların değil ülkesine, milletine ve bayrağına gönül verenlerin zaferi ile sonuçlanacaktır.Atalarımız her ne kadardemiş olsalar da ben büyük sözü söylemek istiyorum.Adım kadar eminim.Türkiye düşmanları Kandil'den, Persilvanya'dan talimat alanların, bunlardan medet umanların, Cumhur ittifakını devirmeye güçleri yetmeyecektir.Bu millet onlara fırsat vermeyecektir.Onun için de vatan hainlerinin sandık için kurduklarımisali hevesleri geçmiş seçimlerde olduğu gibi 31 Mart'ta kurulacak olan sandığın içinde kalacaktır.Bu yüzden bir akıl tutulması içinde olanlar varsa vakit varken buna son verirlerse zararlı çıkmazlar.Doğru birdir.demektir.31 Mart yaklaştıkça Kandil ve sözde muhalefet sanal âlemdedemeyi hızlandıracaklar.Bırakındesin dursunlar.Bize düşen onlara cevap yetiştirmek değil.Bize yani vatanını sevenlere düşendiyerek çalışmaya devam etmektir.Vatanını sevenlerin hileli işlerle, katakulliyle işi olmaz.Demokrasi sınavı yani seçim sanal âlemde değil, sandıktadır.Hiç birimizin hele hele biz vatan severlerin şunu unutmaması oyunlara tuzaklara düşmemesi gerekir.Seçim savaş değildir.Hizmet yarışıdır.Seçim, ölüm kalım mücadelesi değildir.Demokrasi mücadelesidir.Bu nedenle özellikle burada dikkat etmemiz gereken en önemli konudan birisi de Kürt kökenli vatandaşlarımızdır.Kandil'in ve onun sözcülüğünü yapan HDP ile onlara koltuk değneği olup ayakta kalmasını sağlayan CHP'lilerin söylemlerine tavır almamız gerekir.Çünkü Kürt vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu Kandil'in ve HDP'nin kışkırtmalarına destek vermeyip devletinin yanında yer almaktadır.Buna çok dikkat etmeliyiz.Gerekirse de kapıldığı koltuk hırsı veya güç sarhoşluğu içinde bu tür söylemler de bulunan adaylaradiyeuyarıyı da yapmayı lütfen ihmaletmeyelim.