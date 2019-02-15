Üç gün süren çalıştay sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

Analizlerde Gözleme Dayanan Çalışmalar çalıştayı yurt içinden ve yurt dışından katılımcılarla gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Stratejik Araştırmalar Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Alper Ecevit tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 'Siyasal Analizlerde Gözleme Dayanan Çalışmalar' isimli (ESPA Workshop) çalıştaya yurt içi ve yurt dışından toplam 21 üniversiteden 45 akademisyen katıldı. ATOSEV tesislerinde gerçekleşen ve bu yıl 5.'si düzenlenen çalıştaya 14 farklı üniversiteden katılım gerçekleşti.