Ziyapaşa Mahallesi hizmete doyacak

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Ziyapaşa Mahallesi'ne kadın muhtar adayı. 43 yıldan bu yana bu mahallede yaşadığını söyleyen Berat Yılmaz, ÇÜ Ziraat Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi çocuk gelişimi mezunu. Yaklaşık 20 yıldan beri de otomotiv sektöründe yöneticilik yapıyor. Evli ve 2 çocuk sahibi Berat Yılmaz, "Mahallemizin sorunlarını yakından biliyorum. Muhtar seçildiğim takdirde özellikle kadınlar ve çocuklar için projelerim var. Mahallemiz benim muhtar seçilmem halinde çok iyi hizmetler alacak" dedi. Berat Yılmaz'ın ihtiyar heyeti şu isimlerden oluşuyor: Sefa Tokyürek, Özlem Avcı, Naim Avcı, Hasan Türkölmez, Eser Kırmızıdam, Ebru Saraçoğlu, Özcan Ongun, Murat Çölkesen.