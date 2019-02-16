Avrupa şampiyonları müjde bekliyor

Türkiye'nin Avrupa ve dünyadaki gururu Gaziantep Polisgücü
Kadın ve Erkek Hokey Takımı sporcuları hokey standartlarına uygun kapalı salon yapılmasını istiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
'den destek isteyen şampiyon sporcular, "Gaziantep'e yapılacak kapalı salonlardan birisi hokey standartlarına uygun olsun, biz de salonsuzluktan kurtulalım"
dedi.
LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN
Standart dışı salonlarda çalışarak salonsuz şehir Gaziantep'ten Avrupa Şampiyonlar Ligi
'nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Gaziantep Polisgücü Hokey Kadın ve Erkek
takımları sporcuları, kamplarını Gaziantep'te yapmak ve standartlara uygun kapalı salonlarda çalışmak istediklerini ifade ederek, "Gaziantep'e yeni salonlar yapılacağını öğrendik. Milli Takım'ın bel kemiğini bizler oluşturuyoruz.
Artık standartlara uygun bir salonu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Gençlik Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in bizlere en yakın zamanda salon müjdesi vermesini bekliyoruz.
Zemini uygun
olmayan alanlarda çalışmak
Trophy kupasını kaçırmamıza neden
oldu. Lütfen hokeycilerin sesini duyun ve standartlara uygun bir salon için bizlere destek verin"
diye konuştu.
Hokey alanında Türkiye'nin
örnek kenti olan Gaziantep'te bulunan
kulüp ve sporcuların antrenman
ve kamplarını sahası
olan şehirlerde yapmasını sporcu
ve kulüplere de önemli bir mali
külfet getirdiğini ifade eden Hokey
İl Temsilcisi Ali Koç ise, "Burada
standartlara uygun yapılacak
parke zeminli salon aynı zamanda
ulusal ve uluslararası şampiyonaların
Gaziantep'e verilmesini sağlayacaktır"
ifadelerini kullandı.