Avrupa şampiyonları müjde bekliyor

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Türkiye'nin Avrupa ve dünyadaki gururuKadın ve Erkek Hokey Takımı sporcuları hokey standartlarına uygun kapalı salon yapılmasını istiyor.'den destek isteyen şampiyon sporcular,dedi.Standart dışı salonlarda çalışarak salonsuz şehir Gaziantep'ten'nde Türkiye'yi başarıyla temsil edentakımları sporcuları, kamplarını Gaziantep'te yapmak ve standartlara uygun kapalı salonlarda çalışmak istediklerini ifade ederek,Artık standartlara uygun bir salonu hak ettiğimizi düşünüyoruz.Zemini uygunolmayan alanlarda çalışmakTrophy kupasını kaçırmamıza nedenoldu.diye konuştu.Hokey alanında Türkiye'ninörnek kenti olan Gaziantep'te bulunankulüp ve sporcuların antrenmanve kamplarını sahasıolan şehirlerde yapmasını sporcuve kulüplere de önemli bir malikülfet getirdiğini ifade eden Hokeyİl Temsilcisi Ali Koç ise, "Buradastandartlara uygun yapılacakparke zeminli salon aynı zamandaulusal ve uluslararası şampiyonalarınGaziantep'e verilmesini sağlayacaktır"ifadelerini kullandı.