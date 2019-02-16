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Avrupa şampiyonları müjde bekliyor

kadın ve erkek hokey takımı sporcuları, şehre hokey standartlarına uygun kapalı salon yapılması için Spor Bakanı ’na seslendi

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Avrupa şampiyonları müjde bekliyor
Türkiye'nin Avrupa ve dünyadaki gururu Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımı sporcuları hokey standartlarına uygun kapalı salon yapılmasını istiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den destek isteyen şampiyon sporcular, "Gaziantep'e yapılacak kapalı salonlardan birisi hokey standartlarına uygun olsun, biz de salonsuzluktan kurtulalım" dedi.

LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN
Standart dışı salonlarda çalışarak salonsuz şehir Gaziantep'ten Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Gaziantep Polisgücü Hokey Kadın ve Erkek takımları sporcuları, kamplarını Gaziantep'te yapmak ve standartlara uygun kapalı salonlarda çalışmak istediklerini ifade ederek, "Gaziantep'e yeni salonlar yapılacağını öğrendik. Milli Takım'ın bel kemiğini bizler oluşturuyoruz. Artık standartlara uygun bir salonu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Gençlik Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in bizlere en yakın zamanda salon müjdesi vermesini bekliyoruz. Zemini uygun olmayan alanlarda çalışmak Trophy kupasını kaçırmamıza neden oldu. Lütfen hokeycilerin sesini duyun ve standartlara uygun bir salon için bizlere destek verin" diye konuştu. Hokey alanında Türkiye'nin örnek kenti olan Gaziantep'te bulunan kulüp ve sporcuların antrenman ve kamplarını sahası olan şehirlerde yapmasını sporcu ve kulüplere de önemli bir mali külfet getirdiğini ifade eden Hokey İl Temsilcisi Ali Koç ise, "Burada standartlara uygun yapılacak parke zeminli salon aynı zamanda ulusal ve uluslararası şampiyonaların Gaziantep'e verilmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Avrupa şampiyonları müjde bekliyor
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