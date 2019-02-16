Başkent Adana’da ilk çocuk kalp nakli gerçekleşti

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Adana'nınKozan ilçesinde yaşayan ve Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Üstündağ ailesinin doğuştan kalp hastası olan kızları 14 yaşındaki Nuran, Adana'da ilk kez gerçekleştirilen çocuk kalp nakli ile hayata yeniden tutundu. Sağlık Bakanlığı'nın acil kalp nakli listesinde bulunan küçük Nuran'a, Adana Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları ailesi tarafından bağışlanan 40 yaşındaki bir erkek hastanın kalbi uygun olduğu belirlenince hemen ameliyat için hazırlıklar başladı. Zamana karşı verilen mücadele ile kalp, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirilerek, Prof. Dr. Atilla Sezgin, Doç. Dr. Hüseyin Ali Tünel, Prof. Dr. Nesrin Bozdoğan, Doç. Dr. Tansel Erol, Uz. Dr. Utku Alemdaroğlu, Uz. Dr. Alev Arslan, Uz. Dr. Hacer Ülger'den oluşan uzman ekip tarafından Nuran Üstündağ'a başarılı bir operasyonla nakledildi. Kalp ve Damar Cerrahisi bölüm sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Ali Tünel, doğuştan kalp hastalığı olan bir hastaya ilk kez başarılı bir ameliyatla kalp naklinin yapıldığının belirterek, "Adana'da ilk defa doğuştan kalp rahatsızlığı teşhisi ile ameliyat olmuş ve ileri evre kalp yetersizliği nedeniyle tedavi gören 14 yaşında bir kız çocuğuna kalp naklini gerçekleştirdik. Ameliyat çok başarılı geçti, şu an yoğun bakımda tedavi gören Nuran'ın genel sağlık durumu iyi ve kısa süre sonra taburcu olmasını bekliyoruz" dedi.