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GaziantepÜniversitesi Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri, "Bir Dilim Mutluluk" projesi kapsamında köylerindeki okulda eğitim gören öğrencilere ilk kez pizza tattırdı. Üniversite öğrencilerinden oluşan 50 kişilik oluşan grup, proje kapsamında yardımseverlerce temin ettikleri pizzaları Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Sofalıcı Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencilerine götürdü. İlk kez pizza yeme fırsatı bulan Sofalıcı İlkokulundaki 40 öğrenci, üniversiteli ağabeyleri ve ablalarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Akif Emre Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler için konser, yüz boyama gibi farklı etkinlikler de gerçekleştirildi. Aktaş, yardımseverlerin desteğiyle etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Öğrencilerin yüzlerini güldürmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Aktaş, "Aslında çok basit görülen bir şey ama pizza vesilesiyle bir dilim tebessüm oluşturabilirsek bizim için daha büyük mutluluk yok." dedi. Genç Kızılay İl Başkanı Mesut Coşkun da Türk Kızılayının düzenlediği aktivitelerin devam edeceğini belirtti.